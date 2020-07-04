Відповідальність за пияцтво і відеофіксація порушень ПДР – ТОП тижня

Скасування кримінальної відповідальності за п'яне водіння, двійники на дорогах і дорогий курорт під Одесою – цікаве та важливе за тиждень від AutoOboz.

В Україні скасували кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. Галицький кореспондент

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

У Старокостянтинові Хмельницької області виставили на продаж незвичайний Mercedes-Benz S-Class W140. За культову "бандитську машину 90-х" просять 25 тис. доларів.

На одному з курортів в Одеській області сфотографували стоянку, заповнену дорогими та екзотичними автомобілями. Мабуть, готель, при якому знаходиться ця парковка, користується хорошим попитом у заможних українців.

Елітні авто на курорті під Одесою; topgir.com.ua

Один з українських Rolls-Royce Cullinan (найдорожчий серійний позашляховик у світі) прописався в Житомирі, про що свідчать фото, опубліковані в Instagram.

Rolls-Royce Cullinan, помічений в Житомирі; instagram.com/drive.luxury

Автоматична фіксація порушень ПДР в Україні, введена Міністерством внутрішніх справ, дозволила виявляти на дорогах двійників авто. Автоклонів вдається знаходити завдяки "листам щастя", які отримують водії за порушення.

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В мережі показали фото Toyota Camry XV70 в кузові універсалу підвищеної прохідності. Поки такої модифікації в модельному ряду немає, але автомобіль точно сподобався б покупцям.

Художник реалістично зобразив позашляховик Toyota Camry. Фото: kolesa.ru

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