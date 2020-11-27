У мережі показали найменше авто в світі: воно трохи більше за валізу. Фото

Користувачам мережі нагадали про найменший триколісний автомобіль із надзвичайно чарівною зовнішністю Peel P50. Це мікроавто-мотоколяску в 1963-64 роках випускала Peel Engineering Company з Великобританії, воно може вмістити лише одну дорослу людину й сумку.

Його рекламне фото, де жінка тримає в одній руці валізку, а другою піднімає автомобільчик, було опубліковано на просторах Facebook із позначкою, що авто розганяється до 64 км/год. Юзери наголосили, що машинка досить мила, але на сьогоднішніх дорогах таку б "просто розчавили" (щоб подивитися більше фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, у коментарях під фото користувачі почали жартувати про те, як у такому мініавтомобілі міг розміститися водій. Одні дивувалися, мовляв, як його взагалі можна назвати засобом пересування, інші ж порівнювали із сучасними "смартами".

"Цікаво, у літак із таким пускають чи треба в багаж здавати...", "64 км за годину на такому якось боязко", "А ми в ці роки тільки на конях", "Класно, і підвозити нікого не треба", "Тоді це можна було, нині в такому потоці автомобілів розчавлять, хіба що буде літати", "Самокат його задавить", "У мене сусід на такому ганяє. Смарт", "Здається, сумку покласти вже нікуди...", "Як говорив Карлсон, "його потрібно скласти вчетверо", "У СРСР через 7 років на б/в обладнанні тієї ж Великобританії почнуть виробляти туалетний папір", "Патрульний зупинить і запитає: "Вас із якої каруселі зірвало?", "Як мопед, тільки з дахом...", "Але чи є там гальма?", "Валіза на колесах. Затори не страшні", "Це Керрі Бредшоу та її аксесуар до сумочки", "Показали б краще, як вона в цьому авто мчить щосили", "Як вона там поміщається? Коліна на рівні вух?", "З ним прямо і в ліфт можна", – поділилися думкою користувачі.

Британський однокамерний і одномісний автомобіль Peel P50 випускали з 1963-го по 1964 рік. Його офіційно занесено до Книги рекордів Гіннеса як найменше серійне авто. Його довжина становить майже 134 сантиметри, висота – 117 см, а ширина – усього 99 см. На своїх трьох колесах машинка вагою 59 кілограмів, із 49-кубовим двотактним двигуном від мопеда з потужністю 4,2 к. с. розганяється до 61 км/год (за іншими даними, до 64 км/год).

Модель Peel P50 випускалася обмеженим "тиражем". Усього було випущено 50 екземплярів. Нині збереглося до половини таких "малюків" і кожен коштує понад $100 тисяч.

Наприклад, у березні 2016 року Peel P50 1964 р. пішов із торгів Sotheby's, передає "Автоблог". Тоді за мініатюрне авто новий власник, ім'я якого залишилося в секреті, віддав $176 тисяч. Хоча початкова ціна мікромобіля була більш ніж у 30 разів меншою. У 2010 році виробництво Peel P50 було відновлено.

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