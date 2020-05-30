Сусідська помста і найкрутіший Запорожець — новини тижня
Податки на вживані авто, сусідська помста, найкрутіший горбатий Запорожець і 650 000 євро на українських дорогах – все найцікавіше і найважливіше за тиждень від AutoOboz.
Патрульна поліція Києва зупинила днями незвичайний автомобіль на єврономерах. Це один з найдорожчих автомобілів не тільки в Україні, а в усьому світі в принципі – 650 000 євро.
В Україні змінився податок при продажі вживаного автомобіля. Якщо раніше він становив 5%, то тепер – 18%. Однак стосується він не всіх випадків.
ЧИТАЙТЕ: Місто накрило водою і змило автомобільний музей. Відео
Власник цього Запорожця вирішив продати свою машину за 5,5 тис. доларів. Досить велика сума за ЗАЗ-965, який був випущений в 1966 році. Але все не так просто – в машині салон від спортивної Мазди і потужний двигун.
Сусідські війни бувають не тільки в фільмах – досить часто вони відбуваються і в реальному житті. Так, одне з таких свіжих зіткнень намічається в США між власником нового Ford Mustang та його сусідом.
27 травня в Росії сталася незвичайна пригода – міст не витримав проїжджаючої вантажівки УРАЛ і звалився під його вагою. Очевидці записали на відео обвалення конструкції в момент проїзду мостом.
Відомий німецький автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Міхаеля Шумахера) придбав для своєї нової роботи незвичайний автомобіль. Його вибір припав на позашляховик Лада Нива.
ЧИТАЙТЕ: Nivus в стилі BMW: новий кросовер VW показали на фото