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30 травня • оновлено в 08:18
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Сусідська помста і найкрутіший Запорожець — новини тижня

3.2т
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Податки на вживані авто, сусідська помста, найкрутіший горбатий Запорожець і 650 000 євро на українських дорогах – все найцікавіше і найважливіше за тиждень від AutoOboz.

Патрульна поліція Києва зупинила днями незвичайний автомобіль на єврономерах. Це один з найдорожчих автомобілів не тільки в Україні, а в усьому світі в принципі – 650 000 євро.

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

Поліцейські зупинили Lamborghini за 650 000 євро

instagram.com/vehicles.exclusive

В Україні змінився податок при продажі вживаного автомобіля. Якщо раніше він становив 5%, то тепер – 18%. Однак стосується він не всіх випадків.

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Власник цього Запорожця вирішив продати свою машину за 5,5 тис. доларів. Досить велика сума за ЗАЗ-965, який був випущений в 1966 році. Але все не так просто – в машині салон від спортивної Мазди і потужний двигун.

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж

Старий Запорожець з деталями від Mazda виставили на продаж

auto.ru

Сусідські війни бувають не тільки в фільмах – досить часто вони відбуваються і в реальному житті. Так, одне з таких свіжих зіткнень намічається в США між власником нового Ford Mustang та його сусідом.

Ось так виглядає витівка злого сусіда

Ось так виглядає витівка злого сусіда

facebook.com/aaron.robinson.798

27 травня в Росії сталася незвичайна пригода – міст не витримав проїжджаючої вантажівки УРАЛ і звалився під його вагою. Очевидці записали на відео обвалення конструкції в момент проїзду мостом.

Аварійний міст обвалився під Уралом

Аварійний міст обвалився під Уралом

Скріншот відео

Відомий німецький автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Міхаеля Шумахера) придбав для своєї нової роботи незвичайний автомобіль. Його вибір припав на позашляховик Лада Нива.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль податки поліція суперкар Єврономери ЗАЗ ДТП аварія ВАЗ Лада Lamborghini Mazda Ford
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