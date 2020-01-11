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11 січня • оновлено в 18:31
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Суперник Duster від Skoda та іржавий Cybertruck: ТОП новин тижня

1.3т
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Свята залишили після себе не тільки порожнечу в холодильнику, а й спогади про старі і незвичайні автомобілі. А новий рік приніс курйозні новини. Про що користувачі читали цього тижня найбільше?

OBOZREVATEL згадав найбільш резонансні матеріали, які всіх здивували.

Skoda Vision IN

Skoda Vision IN

skoda-storyboard.com

Сегмент бюджетних кросоверів постійно розширюється, але домінує в ньому Renault Duster. Компанія Skoda вже підготувала свою відповідь і навіть показала офіційні зображення новинки.

Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі

Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі

group.renault.com

Електромобілі – це занадто просто і нудно. Тому фахівці Renault представили одразу дві гібридні моделі. В одній із них три мотори, інша здатна проїхати 50 км виключно на електротязі.

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Знали ви чи ні, але Таврія, Славута і Нива могли збирати у Греції! Ми навіть роздобули зображення перспективних європейських модифікацій, яким так і не сталося з'явитись на світ.

Tesla Cybertruck на базі УАЗа виглядає досить незвично

Tesla Cybertruck на базі УАЗа виглядає досить незвично

motor1.com

Електропікап Tesla Cybertruck іще не встиг відправитися до покупців, а в Росії кузов подібного автомобіля вже покрився іржею... Як їм це вдається?

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Hongqi H9

Hongqi H9

autohome.com.cn

У Китаї продемонстрували місцевий погляд на розкішні автомобілі представницького класу. Нова машина схожа на Rolls-Royce!

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто ретро б/к автомобіль позашляховик електромобілі кросовер бюджетний автомобіль гібрид ЗАЗ ВАЗ китайський автомобіль Renault Skoda Tesla
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