Суперник Duster від Skoda та іржавий Cybertruck: ТОП новин тижня

Свята залишили після себе не тільки порожнечу в холодильнику, а й спогади про старі і незвичайні автомобілі. А новий рік приніс курйозні новини. Про що користувачі читали цього тижня найбільше?
OBOZREVATEL згадав найбільш резонансні матеріали, які всіх здивували.
Skoda Vision IN
skoda-storyboard.com
Сегмент бюджетних кросоверів постійно розширюється, але домінує в ньому Renault Duster. Компанія Skoda вже підготувала свою відповідь і навіть показала офіційні зображення новинки.
Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі
group.renault.com
Електромобілі – це занадто просто і нудно. Тому фахівці Renault представили одразу дві гібридні моделі. В одній із них три мотори, інша здатна проїхати 50 км виключно на електротязі.
Знали ви чи ні, але Таврія, Славута і Нива могли збирати у Греції! Ми навіть роздобули зображення перспективних європейських модифікацій, яким так і не сталося з'явитись на світ.
Tesla Cybertruck на базі УАЗа виглядає досить незвично
motor1.com
Електропікап Tesla Cybertruck іще не встиг відправитися до покупців, а в Росії кузов подібного автомобіля вже покрився іржею... Як їм це вдається?
Київське кладовище автомобілів сфотографували з усіх боків. Величезна кількість покинутих автобусів ховається в незвичайній будівлі – чарівне видовище!
Hongqi H9
autohome.com.cn
У Китаї продемонстрували місцевий погляд на розкішні автомобілі представницького класу. Нова машина схожа на Rolls-Royce!
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