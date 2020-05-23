Суперкар з СРСР і порятунок від COVID-19 у машині — ТОП тижня

Найбільш ненадійні авто, відеофіксація порушень ПДР, суперкар з СРСР і порятунок від COVID-19 в машині - все найцікавіше та найважливіше за тиждень від AutoOboz.
Британський YouTube-канал CarWow склав цікавий рейтинг автомобілів. Особливо він буде корисний тим, хто бажає купити собі свіже вживане авто.
Tesla Model S нерідко потребує дорогого ремонту пневмопідвіски
carscoops.com
В Україні з 1 червня запустять систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Таке рішення в середу, 20 травня, прийняв Кабінет міністрів.
На початку 50-х років минулого століття в СРСР побудували спортивний родстер Ленінград в єдиному екземплярі на агрегатах ГАЗ М-20 Побєда та ГАЗ-12 ЗІМ. Тепер цю машину врятували латвійські фахівці.
У Латвії врятували незвичайну машину Ленінград з СРСР
drom.ru
У лісі під Челябінськом виявили півсотні нових Toyota Camry, припаркованих у зеленій зоні. Автомобілі вже півроку кинуті під відкритим небом на території обласного центру реабілітації.
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Відомо, що новий коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до COVID-19, вразливий до впливу високих температур. Але вчені прояснили ситуацію і розповіли, в чому допоможе автомобіль.
Захисні маски можна продезінфікувати в своєму автомобілі
У 2007-2011 роках компанія Iveco невеликими партіями випускала позашляховик Iveco Massif. Це досить маловідома та рідкісна машина, але нещодавно таку сфотографували в Києві.
Iveco Massif
topgir.com.ua
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