Skoda Kushaq, 7 найкращих авто та феєрверки від Kia: головне за тиждень

Презентація кросовера Skoda Kushaq, список 7 найкращих авто в Європі та яскраве феєрверк-шоу від компанії Kia – дайджест найбільш читаних новин минулого тижня.

Перший тиждень нового року виявилася дуже насиченою подіями. І почався він з сумної події. Американський General Motors позбувся чергового свого бренду. На цей раз сумна доля Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn та інших марок, що входили у колись могутній концерн, спіткала австралійський Holden.

Первісток австралійської марки Holden – седан 48-215 випускався з 1948 до 1953 року media.gm.com

Електрифікація – основний тренд автомобільної галузі, а один з найбільших автовиробників у світі – компанія Toyota – неухильно йому слідує. Про особливості розвитку "зелених" технологій японського концерну – в огляді АвтоОБОЗ.

Водневі паливні елементи – один із напрямів розвитку "зелених" технологій Toyota – реалізовано у седані Mirai toyota.com

За підсумками 2020 року в Україні зареєстрували 85,5 тисяч нових автомобілів, що всього на 3% менше, ніж роком раніше. AutoOboz розібрався, які моделі приваблювали наших автомобілістів найбільше і з'ясував, скільки ці машини стоять.

Kia Sportage – найпопулярніший автомобіль на українському ринку за підсумками 2020 року

Ми вже звикли до того, що кросовери – найпопулярніший тип машин на автомобільному ринку. Однак так було не завжди. AutoOboz згадував самі невдалі "міські позашляховики", які не сподобалися покупцям.

Pontiac Aztec виявився сміливим, але невдалим експериментом media.gm.com

Ще однією цікавою подією став дебют нового кросовера від компанії Skoda. Поки мова йде тільки про анонсі назви, але навіть воно викликало неоднозначну реакцію.

Skoda Kushaq – новий компактний кросовер для індійського ринку skoda-storyboard.com

У південнокорейській компанії Kia вирішили почати життя "з чистого аркуша", точніше, з нового логотипу, а, щоб все це запам'ятали надовго, провели грандіозне шоу з феєрверками і навіть встановили рекорд Гіннеса за кількістю використовуваних дронів.

З нагоди презентації нового логотипу компанія Kia влаштувала грандіозне піротехнічне шоу kianewscenter.com

У Європі підбили підсумки року та визначили сімку фіналістів престижного конкурсу "Автомобіль року". До 1 березня журі чекає нелегкий вибір – визначити кращого серед них.