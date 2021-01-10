Skoda Kushaq, 7 найкращих авто та феєрверки від Kia: головне за тиждень

Презентація кросовера Skoda Kushaq, список 7 найкращих авто в Європі та яскраве феєрверк-шоу від компанії Kia – дайджест найбільш читаних новин минулого тижня.

Перший тиждень нового року виявилася дуже насиченою подіями. І почався він з сумної події. Американський General Motors позбувся чергового свого бренду. На цей раз сумна доля Oldsmobile, Pontiac, SAAB, Saturn та інших марок, що входили у колись могутній концерн, спіткала австралійський Holden.

Електрифікація – основний тренд автомобільної галузі, а один з найбільших автовиробників у світі – компанія Toyota – неухильно йому слідує. Про особливості розвитку "зелених" технологій японського концерну – в огляді АвтоОБОЗ.

За підсумками 2020 року в Україні зареєстрували 85,5 тисяч нових автомобілів, що всього на 3% менше, ніж роком раніше. AutoOboz розібрався, які моделі приваблювали наших автомобілістів найбільше і з'ясував, скільки ці машини стоять.

Ми вже звикли до того, що кросовери – найпопулярніший тип машин на автомобільному ринку. Однак так було не завжди. AutoOboz згадував самі невдалі "міські позашляховики", які не сподобалися покупцям.

Ще однією цікавою подією став дебют нового кросовера від компанії Skoda. Поки мова йде тільки про анонсі назви, але навіть воно викликало неоднозначну реакцію.

У південнокорейській компанії Kia вирішили почати життя "з чистого аркуша", точніше, з нового логотипу, а, щоб все це запам'ятали надовго, провели грандіозне шоу з феєрверками і навіть встановили рекорд Гіннеса за кількістю використовуваних дронів.

У Європі підбили підсумки року та визначили сімку фіналістів престижного конкурсу "Автомобіль року". До 1 березня журі чекає нелегкий вибір – визначити кращого серед них.