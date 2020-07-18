Складання Лада в Україні та майже безкоштовні електрокари – ТОП тижня

Складання Лада в Україні, майже безкоштовні електрокари, поламана через дощ Tesla і знищений BMW – головне за тиждень від AutoOboz.

На заводі ЗАЗ в Запоріжжі почалося виробництво Лада Ларгус, яка є копією універсалу Renault Logan MCV першого покоління.

З минулого місяця в Німеччині діє субсидія на покупку електрокара в розмірі 9000 євро. Це дозволило місцевому дилеру надавати електромобілі Renault Zoe в лізинг фактично безкоштовно.

У Німеччині почали безкоштовно роздавати електромобілі. Фото: Renault

Власник Tesla Model 3 поскаржився автовиробникові на низьку якість електромобіля. Його авто розсипалося прямо під час руху, при цьому подібне вже відбувалося з іншим екземпляром.

У США на аукціон виставили незвичайний "биток". Гібридний суперкар BMW i8 постраждав від рук вандалів, і тепер його готові віддати за сущі копійки.

BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

Позашляховик УАЗ Патріот в оновленому вигляді покажуть наприкінці 2021 року – на даний момент це найбільш оптимістична дата, яку до цього постійно відкладали. Не виключено, що в подальшому терміни перенесуть на 2022 рік.

Популярний блогер вирішив з'ясувати одну з найдивніших загадок вторинного авторинку. А саме, дізнатися, чому ж в нашій країні старі Renault Logan нерідко продають за ціною нового авто, а іноді й дорожче.