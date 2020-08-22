Розбитий Rolls-Royce і український електрокар за $5000 – ТОП тижня

Розбитий Rolls-Royce в Києві, казус з новою моделлю Лада, стара Toyota Camry та новий український електромобіль – найважливіше за тиждень від AutoOboz.

У Києві відбулася дуже дорога ДТП. З невідомих причин шлагбаум впав на купе Rolls-Royce Wraith. На жаль, без пошкоджень не обійшлося.

Виробник автомобілів Лада АвтоВАЗ оголосив конкурс на визначення назви для нової моделі. Російські користувачі мережі почали сміятися над цією ідеєю і пропонувати комічні варіанти.

В Америці знайшли Toyota Camry, яка не проходила планове ТО впродовж 160 000 км.

Toyota Camry, яку не обслуговували 160 000 км. Скриншот відео

На виставці EcoDrive TECH 2020 у Києві показали вітчизняний електромобіль за $5000. Авто під назвою ELMIZ mini підготувала столична компанія Електропрайд.

ELMIZ mini вийшов дуже компактним. Фото: Facebook Вадима Ігнатова

У Європі живий ринок вживаних авто дозволяє власникам старих машин продавати їх дуже дешево. У той же час українці готові розлучитися з автомобілем тільки за великі гроші. Ми вирішили дізнатися, скільки коштують найдешевші машини в Україні.

В YouTube з'явилося відео, яке наочно показує, що відбувається, коли у автомобіля лопається шина на великій швидкості. Ролик був знятий на трасі Нюрбургринг у Німеччині камерою, встановленою в салоні самої машини.