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Розбитий Rolls-Royce і український електрокар за $5000 – ТОП тижня

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
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В Україні вживані авто набагато дорожчі, ніж у Німеччині

В Україні вживані авто набагато дорожчі, ніж у Німеччині.

Розбитий Rolls-Royce в Києві, казус з новою моделлю Лада, стара Toyota Camry та новий український електромобіль – найважливіше за тиждень від AutoOboz.

У Києві відбулася дуже дорога ДТП. З невідомих причин шлагбаум впав на купе Rolls-Royce Wraith. На жаль, без пошкоджень не обійшлося.

Виробник автомобілів Лада АвтоВАЗ оголосив конкурс на визначення назви для нової моделі. Російські користувачі мережі почали сміятися над цією ідеєю і пропонувати комічні варіанти.

В Америці знайшли Toyota Camry, яка не проходила планове ТО впродовж 160 000 км.

Toyota Camry, яку не обслуговували 160 000 км. Скриншот відео

Toyota Camry, яку не обслуговували 160 000 км. Скриншот відео

На виставці EcoDrive TECH 2020 у Києві показали вітчизняний електромобіль за $5000. Авто під назвою ELMIZ mini підготувала столична компанія Електропрайд.

ELMIZ mini вийшов дуже компактним. Фото: Facebook Вадима Ігнатова

ELMIZ mini вийшов дуже компактним. Фото: Facebook Вадима Ігнатова

У Європі живий ринок вживаних авто дозволяє власникам старих машин продавати їх дуже дешево. У той же час українці готові розлучитися з автомобілем тільки за великі гроші. Ми вирішили дізнатися, скільки коштують найдешевші машини в Україні.

В YouTube з'явилося відео, яке наочно показує, що відбувається, коли у автомобіля лопається шина на великій швидкості. Ролик був знятий на трасі Нюрбургринг у Німеччині камерою, встановленою в салоні самої машини.

У мережі показали, що відбувається, коли у авто лопається шина на 210 км/год. Скриншот відео

У мережі показали, що відбувається, коли у авто лопається шина на 210 км/год. Скриншот відео

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