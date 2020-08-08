Ремонт авто за секунду та крутий ЛуАЗ – ТОП тижня

Ремонт авто за секунду, незвичайний "герой паркування", найкрутіший український позашляховик ЛуАЗ і небезпечний електромобіль з Росії – тільки важливе за тиждень від AutoOboz.

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео одного цікавого автомобільного лайфхаку – усунення вм'ятини на сучасній машині за допомогою клейкої стрічки.

Як усунути вм'ятину на авто своїми руками - лайфхак.

В Одесі помітили незвичайного героя парковки. Власник Toyota Land Cruiser Prado з Придністровської Молдавської Республіки залишив свій позашляховик посеред газону.

Український позашляховик ЛуАЗ-969 показали в незвичайному крутому тюнингу. Автомобіль сильно змінився і отримав нове обладнання.

Унікальний ЛуАЗ показали на фото. Фото: topgir.com.ua

Скільки машина може проїхати на лампочці рівня палива, що палає? Блогери вирішили дати відповідь на це питання.

Скільки машина може проїхати "на лампочці". Фото: playtech.ro

Бюджетний електромобіль Zetta – нове російське авто, яке намагаються відправити у виробництво протягом декількох років. Тепер стало відомо про проблеми з безпекою машини.

Виробництво Zetta планують почати до кінця 2020 року. Фото: drom.ru

У Києві зняли незвичайний Smart. Німецька малолітражка привернула увагу своїм "радикальним" тюнінгом, головним елементом якого є захист від ударів при ДТП.