Повернення техогляду, що робити з авто в мороз та життя без маршруток: головне за тиждень

В Україні мають намір повернути техогляд, що робити, якщо замерз замок на дверях авто, унікальний мінівен VW з мотором Porsche – дайджест найцікавіших новин АвтоОБОЗ за 7 днів.

Минулий тиждень почалася з церемонії оголошення переможців Північноамериканського конкурсу "Автомобіль року". Традиційно в ньому вибирали переможців у трьох основних номінаціях – "Легковий автомобіль", "Пікап" та "Кросовер".

Hyundai Elantra названа "Автомобілем року" у США nacoty.org

В Україні планується повернути регулярний техогляд. АвтоОбоз розбирався, до чого готуватися вітчизняним автомобілістам.

В Україні планується повернути регулярний техогляд dizelavto.com.ua

Крім того, минулого тижня до Верховної Ради України внесли законопроєкт №4583 про суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів, який спрямований на поліпшення роботи громадського транспорту.

У Верховну Раду України внесли законопроєкт №4583 про суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів facebook.com/vladyslav.kryklii

Але найбільш популярними стали поради та рекомендації для автомобілістів, присвячені морозам, які настали. Зокрема, АвтоОбоз підготував:

Розморозити замок можна за допомогою спеціальних аерозолів discountlockandkey.com

Тема ретро дедалі частіше з'являється в новинах. Наприклад, минулого тижня бельгійська компанія House of Cars виставила на продаж унікальний мінівен VW Transporter T3 з силовим агрегатом Porsche 911, створений ще 1984 року.

VW Transporter T3 з силовим агрегатом Porsche 911 houseofcars.be

Любителям автомобільної історії AutoOboz нагадав найкращі проєкти Хенріка Фіскера, а також розповів про перспективні розробки, які вкотре обіцяють здивувати автомобільний світ.