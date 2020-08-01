Порушники ПДР і дешеві вживані авто – головне за тиждень

Обман камер фіксації порушень ПДР, дивні авто з дублікатами номерів і дешеві машини з Німеччини та США – все краще за тиждень від AutoOboz.

У Запоріжжі один з автомобілістів сфотографував дві машини з однаковими номерами. Причому обидва автомобілі відрізняються між собою як маркою та моделлю, так і за кольором.

Системою автоматичної відеофіксації порушень ПДР в Україні деякі водії безумовно незадоволені. Вони продовжують шукати шляхи обману системи.

Українці продовжують обманювати систему відеофіксації порушень ПДР.

У березні цього року в Україні виставили на продаж дуже дивний Daewoo Lanos. Незважаючи на дивакуватий тюнінг, цей автомобіль все ж знайшов нового власника.

Найдивніший в світі Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

Пенсіонер з австралійського Сіднея знайшов у своїй машині виграшний лотерейний квиток на 2 мільйони доларів. Чоловік навіть забув, що купив квиток на вихідних.

В Україні вживані авто з Німеччини користуються хорошим попитом. Але нерідко серед них виявляються машини з "сюрпризом" – ті, які раніше працювали в таксі. Неважко здогадатися, що від таких легковиків краще триматися подалі.

Дешеві вживані авто з таксі Німеччини: що вони з себе представляють. Фото: autobild.de

У найближчі кілька місяців до України можуть приїхати десятки тисяч старих авто з США за привабливими цінами. Причому мова йде не про "битки", а цілі машини.