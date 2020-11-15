Поліпшити світло на 500%, зміни до ПДР і 500-сильний Lanos: дайджест тижня

Як поліпшити світло фар на 500%, зміни до правил дорожнього руху і 500-сильний Lanos та інші новини тижня в дайджесті АвтоОБОЗ.

Найбільшою популярністю у читачів минулого тижня став матеріал про те, як поліпшить світло фар на 500%. Виявляється, зробити це можна за допомогою заміни штатної "галогенки" на світлодіод.

Ще однією важливою новиною стали зміни в українських ПДР, які приняли на засіданні Кабміну. Тепер велосипедисти зможуть абсолютно законно рухатися по смузі для маршрутного транспорту, а в таксі обов'язково потрібно буде пристібатися, в тому числі і водієві.

Цікавий автомобіль офіційно дебютував в Україні минулого тижня. Це новий міський хетчбек Toyota Yaris Hybrid, який витрачає всього 3,1 л / 100 км.

У Росії провели випробування нового протитаранного шлагбаума. А в якості випробуваного став ЗІЛ-130, що рухався на високій швидкості, який після зустрічі зі шлагбаумом перетворився на купу металобрухту.

В Україні побудували "Ланос", який розганяється до 300 км/год. Виявляється, у нього під капотом "сховали" 500-сильний мотор.

IKEA показала затишний будинок на колесах, створений спільно з американським виробником кемперов.