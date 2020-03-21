Покинуті Форди і Лади, крутий ЗАЗ і китайська відповідь Skoda Octavia — головне за тиждень

Безліч кинутих машин, китайська загроза Skoda Octavia, старий Запорожець з майбутнього та інші класні машини – все найцікавіше та найважливіше за тиждень від AutoOboz.

Складно пояснити, чому нові позашляховики Ford простояли без потреби понад 15 років, але це дійсно так. При цьому всі вони у відмінному стані.

Покинуті позашляховики Ford David Chambers, facebook.com

Нова Skoda Octavia нікому не дає спокою. Особливо переймаються китайські виробники, які один за іншим створюють чергових суперників чеського бестселера.

Свого часу автомобілі Лада дісталися навіть Шотландії. Тепер в неробочому стані заслужено "відпочивають" на звалищі, вкриваючись товстим шаром іржі.

Викинуті Lada в Шотландії UK Garage Finds, Facebook

Tesla нарешті оголосила про вихід на ринок нового електромобіля та навіть встигла назвати його своєю найбільш успішною моделлю.

У мережі показали класний Запорожець на базі ЗАЗ Таврія, який так і не вирушив у виробництво. Незважаючи на більш ніж 30-річний вік, спортивне купе як і раніше виглядає як автомобіль з майбутнього.

ЗАЗ-1104 повинен був стати спортивним автомобілем autotheme.info

VW Nivus стане найбільш стильним з компактних кросоверів німецького бренду. Ми вже знаємо про новинку досить багато!

Стильний та сучасний кросовер Volkswagen Nivus показали на фото vw.com

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