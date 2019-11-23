Покарання за трамвай і найдешевша Skoda Octavia 2020: головні новини тижня

Тиждень виявився насиченим різними подіями: неймовірними порушеннями ПДР, дивовижними знахідками в гаражах і незвичайними автомобільними новинками.

OBOZREVATEL згадав найбільш популярні матеріали тижня, що викликали справжній резонанс.

Одеситка вирішила припаркувати авто на трамвайних коліях, перешкодивши руху громадського транспорту. Подальший розвиток подій вдалося записати на відео.

Дешевше цієї модифікації нова Octavia 2020 ще не попадалася Facebook Škoda Octavia 4 CZ / SK

Skoda Octavia 2020 виявилася довгоочікуваним автомобілем, який порадував дизайном і крутими технологіями. Тепер фотошпигуни побачили найдешевшу версію моделі.

ВАЗ 2105 поставили в гараж відразу після покупки. З того дня минуло 29 років! Тепер гараж відкрили, щоб роздивитись незвичайну знахідку.

ВАЗ-2105 з пробігом 41 км кинули в гаражі майже на 30 років motor.ru

Один з найпопулярніших фургонів - Renault Kangoo - зовсім скоро змінить покоління. Перші зображення новинки просочилися в мережу.

Київський лихач, який розігнався до 222 км/год на Столичному шосе, здивував усіх. На жаль, в той день швидкість перевищили близько 68% автомобілістів!

Новий електромобіль VW пропонує практичний салон vw.com

Tesla Model S отримала чергового суперника. На цей раз Volkswagen представив незвичайну модель електромобіля з комфортним салоном і великим багажником.

Новини Суперник Toyota Camry від Hyundai виявився дуже популярним

Як повідомляв OBOZREVATEL, електричний кросовер Mercedes EQC виявився набагато дешевшим за Tesla Model X.

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