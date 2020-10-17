Якість А-95, авто з США й Кореї, економний Touareg: найкраще за тиждень

Огляд якості А-95, автомобілі з США й Кореї, економний Touareg та інші новини тижня в дайджесті АвтоОбозу.

Найбільший інтерес читачів минулого тижня мав огляд якості бензину A-95 на українських АЗС. Фахівці Інституту споживчих експертиз провели серйозний аналіз найпопулярнішого бензину і з'ясували, на яких АЗС варто заправлятися, а де – ні.

Якість бензину А-95 в Україні найчастіше відповідає нормам, але є нюанси. newspress.co.uk

Несподівано великий інтерес викликало відео зі службовими автомобілями спікера ВРУ Дмитра Разумкова. Виявилося, що кортеж зовсім скромний.

За статистикою в Україні тільки один із п'яти покупців авто вибирає новий, інші змушені задовольнятися старою іномаркою, тому традиційно високий інтерес до автомобілів із-за кордону. АвтоОбоз розбирався відразу з двома країнами походження автомобільного "секонд-хенду" – США і Південною Кореєю. Виявилося, як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.

Автомобілі зі США й Південної Кореї мають великий попит в Україні. carexportamerica.com

А замикає наш огляд новина про найекономічнішу версію популярного кросовера Touareg. Німецьким інженерам вдалося скоротити витрату палива цього авто до 2,6 л.