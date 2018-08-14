Во время показательных тестов для клиентов мы часто видим, как опытные автолюбители во время теста динамики автомобиля выключают кондиционер. Но насколько он на самом деле влияет на разгон?

Первый вопрос, который вас часто интересует – сколько съедает топлива кондиционер. Если покопаться в бортовом компьютере, можно вывести график потребления топлива вспомогательными агрегатами и увидеть, что на долю кондиционера приходится примерно 0,5-0,7 литра. Это не в минуту, а в час, об этом говорится на сайте avtoblog.ua.

Привет всем таксистам, которые в жаркие дни продолжают использовать "оконный" вариант обдува для своих пассажиров. Едем дальше.

Автолюбители, которые отключают кондиционер для разгона и правы и нет. В большинстве случаев это связано с историями от таких автолюбителей, которые почти всю жизнь проездили на автомобилях с 1,6-литровыми атмосферниками. И они правы. На малолитражных моторах "климат" может съедать 10-15% мощности – в зависимости от режимов движения. Если крутить мотор до 3500-5000 оборотов, где обычно находятся пики момента и мощности, влияние кондиционера будет минимальным. А вот на низах, в диапазоне 1000-2000 оборотов силовой агрегат испытывает дефицит тяги. И чаще всего это происходит во время равномерного движения – при заездах на дальние расстояния.

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Включается высшая передача и стрелка тахометра падает до 1500-2000 тысяч оборотов. Мотор потребляет мало и выдает примерно 55-70% мощности. И если отнять от них еще 10% на кондиционер, то ресурса для внезапного резкого ускорения практически не останется. Зная об этой проблеме, ряд премиальных производителей, оборудуют климатические установки системой автоматического отключения при разгоне. Система позволяет экономить топливо и возвращает автомобилю "расчетную" динамику. На бюджетных седанах и хэтчбеках подобной автоматики нет – но кондиционер можно отключить вручную.

И, запомните, если под капотом стоит, например, 350-сильный V-образный агрегат, то есть многолитровый, то кондиционер практически не влияет на разгон.