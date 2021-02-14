Новинки ЗАЗу, 200 камер та техогляд цьогоріч: головне за тиждень

Новинки ЗАЗу, 200 камер відеофіксації на українських дорогах та повернення техогляду цього року – дайджест найцікавіших новин АвтоОБОЗ за 7 днів.

Експерти склали список автомобільних двигунів, які здатні проїхати 500 000 км і бути водночас у чудовому станi.

У мережі з'явилися відео про те, як українські водії витягують легковими автомобілями вантажівки та фури, що застрягли у снігу.

Скільки коштують найкращі автомобілі 2021 року, які увийшли у фінал всеукраїнської акції "Автомобіль року".

Обов'язковий технічний огляд автомобілів в Україні має повернутися вже поточного року. Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

В Україні запрацюють ще 200 камер фіксації порушень ПДР, й оприлюднили список ділянок доріг, де вони будуть встановлені.

АвтоОбоз докладно розповів, які автомобільні новинки почали виробляти в Україні на заводі ЗАЗ.

А ще АвтоОбоз з'ясував, які автомобілі гірше за інших протистоять іржі.

Найбільший інтерес викликав огляд АвтоОбозу, присвячений найдешевшим автомобілям в Україні, які майже не ламаються.