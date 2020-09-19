Новий податок для автолюбителів, Renault українського складання і інші новини тижня – все найважливіше за тиждень від AutoOboz.

Верховний суд України роз'яснив, коли пішохід зобов'язаний пропустити авто. Інцидент, що послужив приводом для судового розгляду, стався три роки тому в Чернігові. Виявилося, що пішохід не завжди правий і водій може це довести.

Багато українських автомобілісти люблять тонувати свої автомобілі, однак не у всіх випадках ця операція є законною. Втім, навіть якщо поліція все-таки виписала штраф за затемнення скла, він також не завжди є правомірним.

Автомобіліст з Індії став справжнім героєм інтернету – на відео зняли, як він майстерно паркує велике авто в важкодоступному місці. Причому його машина – не маленький хетчбек, а великий мінівен. Відео парковки, яке згодом з'явилося на YouTube, зняла дружина автомобіліста.

З'явилася вся інформація про бюджетний кросовер Renault Arkana, складання якого налагодили за ЗАЗі в рамках співпраці Renault Group і ЗАЗ.

Renault Arkana. Фото:. obozrevatel.com

В Україні розробили водійські права і техпаспорт нового формату. Зокрема, в документах з'являться нові позначки. Кабінет міністрів України вже затвердив нові зразки водійських прав і техпаспорта.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4101, який передбачає зниження порога середньоринкової вартості легкових автомобілів. Таким чином, автомобілі вартістю від 1,2 млн грн будуть обкладатися транспортним податком.