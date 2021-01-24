Нові штрафи, автолюбитель Байден та дорогі авто зірок: головне за тиждень

Нові штрафи, Байден та його автомобільні переваги, а також престижні автомобілі українських зірок шоу-бізнесу – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Stellantis об'єднав 14 відомих автомобільних брендів stellantis.com

18 січня 2021 року – важлива дата в історії світового автопрому – цього дня припинили існування два автомобільних концерни – FIAT Chrysler та PSA Group. Відтепер вони є частиною нового мультинаціонального гіганта Stellantis, який об'єднав 14 відомих автомобільних брендів.

Джо Байден за кермом свого класичного Chevrolet Corvette caranddriver.com

Ще одна знакова подія минулого тижня – вступ на посаду нового Президента США Джо Байдена. Виявилося, що новий лідер найвпливовішої країни у світі є завзятим автомобілістом.

Українських водіїв чекають великі штрафи за порушення ПДР. Передусім йдеться про власників "евроблях", яких почали активно штрафувати. Українська поліція отримала доступ до бази даних митниці, тому тепер перевірити легальність керування транспортним засобом стало простіше, а ситуацію прокоментував Міністр МВС Арсен Аваков.

Крім того, депутати хочуть посилити відповідальність за порушення правил парковки, зокрема, у разі, коли автомобіль неправомірно займає місце для інвалідів.

Депутати мають намір посилити відповідальність за їзду в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. newspress.co.uk

Але, найважливіше, що знову активно обговорюється можливість посилення відповідальності за водіння автомобіля у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Peugeot 301 поповнили парк української поліції peugeot.ua

Контролювати безпеку на дорогах поліцейські зможуть на новеньких седанах Peugeot 301, велика партія яких вже заступила на службу. Крім цього, у МВС обіцяють у найближчі кілька років збільшити кількість камер автоматичної фіксації до 600.

Компанія DeLorean з Техасу має намір відродити улюблену багатьма модель DeLorean DMC-12 facebook.com/deloreanmotorcompany

Цікава новина прийшла із США. Компанія DeLorean із Техасу має намір відродити улюблену багатьма модель DeLorean DMC-12, у створенні сучасної версії якій бере участь відоме італійське ательє ItalDesign.

Ну і, нарешті, АвтоОбоз із цікавістю вивчав автопарк українських зірок шоу-бізнесу та вартість окремих екземплярів.