Нові ПДР, небезпечні електрокари та як користуватися 'аварійкою': дайджест тижня

Нововведення в ПДР, небезпечні електрокари та як правильно користуватися "аварійкою" – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

Електромобілі поступово приходять на зміну машинам із ДВС. Однак варто звернути увагу, що управління електрокаром має свої особливості, зумовлені його конструкцією. У деяких випадках динаміка машини може призвести до ДТП.

В Україні почали діяти нові ПДР для водіїв і пішоходів. АвтоОбоз розбирався, що ж змінилося.

Багато українських автомобілістів часто використовує "аварійку" для зупинки в заборонених місцях і для подяки іншим водіям. Однак ПДР регламентують використання цього сигналу в інших випадках. Усього таких випадків вісім, і з вищезгаданими двома вони не мають нічого спільного.

Несподівано великий інтерес викликав огляд АвтоОбозу, присвячений автомобілям для рибалок і мисливців.

Зима ще не вступила у свої права, але ми вирішили нагадати, як правильно прогрівати автомобіль після тривалої стоянки й чого не варто робити.

Ну а найбільш курйозною новиною тижня став випадок із британським автомобілістом, у якого автомобіль конфіскували відразу ж після придбання.