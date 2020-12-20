Нова "Нива", реєстрація авто онлайн та "броньовик" Щербаня: дайджест тижня

Сергій Іванов Дайджест 09:00, 20.12.2020

Нова "Нива", реєстрація авто онлайн та зниклий "броньовик" Євгена Щербаня – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

Введення норми Євро-7 для автомобілів поставить хрест на механічних коробках передач
newspress.co.uk

Введення норми Євро-7 для автомобілів поставить хрест на механічних коробках передач. До такого несподіваного висновку прийшли інженери Volkswagen.

Mazda2 – один із прикладів недорогого автомобіля, який відрізняється високою надійністю
mazda.com

Німецькі фахівці Асоціації технічного нагляду (TUV) визначили найнадійніші машини з недорогих, які можна знайти на ринку б/у авто. АвтоОбоз з'ясував, чи є такі моделі і в Україні.

Поставити автомобіль на облік та виконати багато інших операцій українські автолюбителі зможуть онлайн
newspress.co.uk

В Україні внесли зміни в порядок реєстрації автомобілів. Тепер все можна оформити онлайн.

Світлодіодні фари можуть швидко вийти з ладу, а їх ремонт обійдеться недешево
newspress.co.uk

Світлодіодні фари служать набагато менше, ніж заявляють виробники. І якщо вони виходять з ладу, власників авто чекає дорогий ремонт. До такого висновку прийшов німецький автоклуб ADAC.

Конструкція Lada Niva виявилася повна несподіваних сюрпризів
youtube.com

У конструкції нової Lada Niva блогери знайшли каналізаційну трубу, скотч замість стяжок та інші нетрадиційні технічні рішення.

Знайдений броньований седан Chevrolet Caprice українського олігарха Євгена Щербаня
topgir.com.ua

Ну а новиною тижня, яка зібрала найбільшу читацьку аудиторію, стала знахідка зниклого автомобіля Євгена Щербаня, українського олігарха, якого вбили у 90-х. Йдеться про броньований Chevrolet.

Cерійний зразок Chevroelt Caprice Classic
chevrolet.com
Броньований Chevrolet Caprice Defender виробляла американська компанія Performance Coachworks в 1987 – 90 роки
autowp.ru
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