Неамериканський "американець", німецька Lada Niva і інші новини тижня в дайджесті АвтоОБОЗ.

У США експерти склали рейтинг найбільш американських автомобілів – машин з високим ступенем локалізація виробництва в Північній Америці. Цікаво, що перше місце в списку зайняв автомобіль, який не розробляли ні в Америці, ні в Канаді – Ford Ranger T6.

У мережі з'явився рендер, на якому зображений великий кросовер Lada Alta. Автомобіль здається більше за розмірами, ніж Lada Niva і компактний Xray, який побудований на базі Renault Sandero Stepway.

Компанія Partisan Motors, яка була створена в Німеччині вихідцями з Росії, вирішила зайнятися випуском глибоко доопрацьованій Lada Niva. Фірма опублікувала перші зображення такої машини і розповіла про технічні моменти.

В Україні виставили на продаж б / у автомобіль з істотно скрученим пробігом. У 9-річного Mercedes-Benz E-Class випуску відмотав як мінімум 525 тис. Км.

Житель України довгий час полював за ідеальним старим Mercedes. У підсумку він купив в Японії Mercedes-Benz E-Class покоління W210, на одометрі якого – трохи менше 24 тис. Км.

З 1 жовтня по 1 травня автомобілісти повинні включати ближнє світло фар за межами населених пунктів в денний час доби. За порушення цього правила поліція нерідко виписує штраф, хоча на ділі таке покарання дуже спірно.