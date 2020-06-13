Найгірша дорога України та нові дорожні знаки — ТОП тижня

Нові дорожні знаки, автомобілі СРСР, найгірша дорога України та машини-довгожителі разом з улюбленими українськими електромобілями – найцікавіше за тиждень від AutoOboz.

"Укравтодор" впроваджує запуск нової навігації на дорогах України, який передбачає також і встановлення нових дорожніх знаків. Як розповів у Facebook глава агентства Олександр Кубрак, це допоможе водіям краще орієнтуватися в місцевості та планувати маршрути.

В автомобільному світі СРСР був не дуже великий вибір моделей. Згідно з опублікованими фото, більш широке розмаїття спостерігалося серед вантажівок та спеціалізованої техніки.

Підмосков'я, кінець 70-х: Skoda-706, ГАЗ-53, ЗІЛ 130 carakoom.com

В мережі показали вітчизняну автомагістраль, яка сміливо претендує на звання найгіршої дороги в Україні. "Вбита" ділянка траси знаходиться в Миколаївщині на кордоні з Кіровоградською областю.

ЧИТАЙТЕ: Tesla Model 3 з Китаю здивувала поганою безпекою

Українці в травні 2020 року зареєстрували 943 електромобіля, за які не потрібно платити податки. Це приблизно на третину перевищило торішній результат. Які електрокари українські автомобілісти полюбили найбільше?

Chevrolet Bolt Chevrolet

В останні роки автовиробники вивели на ринок велику кількість абсолютно нових моделей. Загалом, вони повинні були замінити старі легковики, однак далеко не всіх "старичків" компанії поспішають списувати з рахунків.

Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Ltd, яка більше відома як CATL, створила інноваційну батарею з підвищеним ресурсом для електромобілів, здатну витримати пробіг в 2 000 000 км.

CATL – один з найбільших виробників батарей у світі futurecar.com

ЧИТАЙТЕ: Революційний електрокар Toyota Mirai виїхав на дороги

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!