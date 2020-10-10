Mercedes з рекордним пробігом, повернення техогляду і зламаний УАЗ: краще за тиждень

Сергій Іванов Дайджест 09:00, 10.10.2020

Mercedes з рекордним пробігом, повернення техогляду, зламаний УАЗ та інші новини тижня в дайджесті АвтоОБОЗ.

З 2022 року в Україні збираються повернути обов'язковий техогляд автомобілів. Відповідний законопроект вже узгоджений з усіма відомствами, крім одного – Державної регуляторної служби.

Електрифіковані автомобілі виявилися дешевше в експлуатації, ніж машини з ДВС. Фото:
techcrunch.com

Американські аналітики провели порівняли вартість ТО і ремонту електромобілів і гібридів з машинами на ДВС. Виявилося, що електрифіковані машини вимагають на обслуговування в два рази менше грошей, ніж авто зі звичайним ДВС.

Mercedes-Benz S-Class (W140). Фото:
media.daimler.com

Російські блогери виявили партію ідеальних Mercedes-Benz S-Class (W140), які не можна експлуатувати. Залишається тільки одне – розібрати їх на запчастини.

Український автомобільний ринок сповнений автомобілів зі скрученим пробігом. Причому в деяких випадках перекупники відмотують просто грандіозні цифри. Експерти онлайн-сервісу з продажу б/у авто назвали 6 автомобілів з рекордно скрученим пробігом.

УАЗ Патріот. Фото:
uaz.ru

Новий УАЗ проїхав 200 метрів і зламався прямо біля автосалону. Відео про гордість російського автопрому викликало великий резонанс в Мережі.

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Авто Дайджест

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