Mercedes з рекордним пробігом, повернення техогляду і зламаний УАЗ: краще за тиждень

Mercedes з рекордним пробігом, повернення техогляду, зламаний УАЗ та інші новини тижня в дайджесті АвтоОБОЗ.

З 2022 року в Україні збираються повернути обов'язковий техогляд автомобілів. Відповідний законопроект вже узгоджений з усіма відомствами, крім одного – Державної регуляторної служби.

Американські аналітики провели порівняли вартість ТО і ремонту електромобілів і гібридів з машинами на ДВС. Виявилося, що електрифіковані машини вимагають на обслуговування в два рази менше грошей, ніж авто зі звичайним ДВС.

Російські блогери виявили партію ідеальних Mercedes-Benz S-Class (W140), які не можна експлуатувати. Залишається тільки одне – розібрати їх на запчастини.

Український автомобільний ринок сповнений автомобілів зі скрученим пробігом. Причому в деяких випадках перекупники відмотують просто грандіозні цифри. Експерти онлайн-сервісу з продажу б/у авто назвали 6 автомобілів з рекордно скрученим пробігом.

Новий УАЗ проїхав 200 метрів і зламався прямо біля автосалону. Відео про гордість російського автопрому викликало великий резонанс в Мережі.