Mercedes для шпигунів, фантомні Skoda та рейтинг надійності: краще за тиждень

У Києві виявили Mercedes-Benz з номерамі- "перевертнями", Skoda Kodiaq для боротьби з порушниками ПДР, рейтинг надійності мотора та інші новини тижня у дайджесті АвтоОбоз.

Українські поліцейські отримали нові кросовери Skoda Kodiaq для фантомних патрулів, які призначені, серед іншого, для прихованого контролю швидкості.

Продукція марки Skoda користується стабільним попитом українських автолюбителів. Тож не дивно, що великий інтерес читачів викликала інформація щодо виробничій лінійці українського підприємства "Єврокар" у Соломоново, яке збирає автомобілі для вітчизняного ринку.

Поки весь світ завмер в очікуванні нового покоління флагманського позашляховика Toyota Land Cruiser, компанія представила нову лімітовану версію Land Cruiser Horizon, тираж якої складе всього 400 примірників.

Американський сайт CarMD.com провів дослідження та з'ясував, у яких автомобілів найчастіше загоряється індикатор несправності двигуна (Check Engine). Видання провело опитування серед 19,5 млн власників автомобілів.

У Стокгольмі помітили дуже незвичайний SAAB 9-3 : популярний седан перетворили на 6-колісний пікап.

У мережі з'явилося відео "битви", яка розгорілася між двома водіями – універсалу Mercedes-Benz E-Class та трактора. Фіналом цього протистояння стало ДТП, у якому найбільше постраждав призвідник конфлікту.

Ну а найбільш резонансною новиною минулого тижня став Mercedes-Benz з системою зміни номерних знаків, який зняли на відео у Києві.