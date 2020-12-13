Мастило за $ 21000, найнадійніші SUV та Octavia Pro: дайджест тижня

Заміна масла за $ 21000, найнадійніші кросовери та престижна Octavia Pro з Китаю – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

Дорогий автомобіль вимагає дорогого обслуговування obozrevatel.com

Любиш кататися, люби і саночки возити. Справедливість цього прислів'я як ніхто інший знає 31-річний американець Х'юстон Кроста, якому кожна заміна масла в автомобілі обходиться у 21 тисячу доларів.

Електромобілі поки ще далекі від досконалості та поступаються своїм побратимам з ДВС obozrevatel.com

До несподіваного висновку прийшли шведські журналісти, подолавши 2400 км по Європі. Виявилося, що подорожувати на електрокарі виявилося у три рази дорожче, ніж на дизельному авто.

Недотримання дистанції та перевищення швидкості – не єдині причини аварій на дорогах взимку obozrevatel.com

Як зробити зимову їзду більш безпечною? AutoOboz зібрав 7 найтиповіших помилок, які допускають водії у холодну пору року.

Skoda Octavia Pro з Піднебесної на 44 мм більше європейської версії obozrevatel.com

Китайці не тільки люблять седани, а й хочуть, щоб вони мали максимально можливу довжину. Так з'явилася Skoda Octavia Pro, яка відрізняється від нової Octavia A8 подовженою на 44 мм колісною базою.

VW Touareg користується заслуженою популярністю завдяки своїй надійності obozrevatel.com

AutoOboz підібрав список найнадійніших кросоверів, які рідше інших доставляють проблеми своїм власникам.

На створення цього "красеня" пішло 2 роки кропотлівного праці obozrevatel.com

Два роки праці пішли на створення класичного американського rat-rod умільцем з Кривого Рогу. Автомобіль здивував українських журналістів своїм ефектним зовнішнім виглядом та гучним звучанням.