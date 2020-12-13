Мастило за $ 21000, найнадійніші SUV та Octavia Pro: дайджест тижня

Заміна масла за $ 21000, найнадійніші кросовери та престижна Octavia Pro з Китаю – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

Любиш кататися, люби і саночки возити. Справедливість цього прислів'я як ніхто інший знає 31-річний американець Х'юстон Кроста, якому кожна заміна масла в автомобілі обходиться у 21 тисячу доларів.

До несподіваного висновку прийшли шведські журналісти, подолавши 2400 км по Європі. Виявилося, що подорожувати на електрокарі виявилося у три рази дорожче, ніж на дизельному авто.

Як зробити зимову їзду більш безпечною? AutoOboz зібрав 7 найтиповіших помилок, які допускають водії у холодну пору року.

Китайці не тільки люблять седани, а й хочуть, щоб вони мали максимально можливу довжину. Так з'явилася Skoda Octavia Pro, яка відрізняється від нової Octavia A8 подовженою на 44 мм колісною базою.

AutoOboz підібрав список найнадійніших кросоверів, які рідше інших доставляють проблеми своїм власникам.

Два роки праці пішли на створення класичного американського rat-rod умільцем з Кривого Рогу. Автомобіль здивував українських журналістів своїм ефектним зовнішнім виглядом та гучним звучанням.