Лімузин Байдена, повернення техогляду та ГБО без газу: головне за тиждень

Лімузин Байдена, повернення техогляду та ГБО без газу – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Brabus B63S-700 Widestar розвиває потужність 700 к.с. instagram.com/topcars_u.a

Минулий тиждень принесла багато цікавих новин. Наприклад, у Києві виявили рідкісний тюнінгований позашляховик, створений у ательє Brabus на базі флагманського Mercedes-Benz GLS. Brabus B63S-700 Widestar має у своєму арсеналі потужний мотор, що розвиває 700 к.с.

У Украіне хотят повернути техогляд. newspress.co.uk

В Україні планується у 2022 році почати проведення технічного огляду транспортних засобів. Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, він буде впроваджуватися поступово у рамках імплементації документів з євроінтеграції.

Українські автолюбителі можуть залишитися без газу. newspress.co.uk

Українські автолюбителі з лютого можуть залишитися без газу. Вступ чинності 4 лютого Технічного регламенту на зріджені гази повністю паралізує ринок, оскільки в Україні відсутні необхідні органи сертифікації.

Ford Equator буде продаватися в Китаї. Ford

У Китаї показали новий кросовер Ford Equator. Очікується, що у дилерів новинка з'явиться у першій половині цього року.

Cadillac One. Wikipedia

У житті Джо Байдена за останній місяць відбулося кілька серйозних змін. Він не тільки став 46-м президентом США, а й змушений пересісти зі свого улюбленого Chevrolet Corvette 1967 на броньований лімузин Cadillac One.

Майстерно виконана копія Bentley Speed Six. instagram.com/eugenepaparazzy

В Україні не часто побачиш рідкісні ретро автомобілі. Однак деякі унікальні екземпляри все-таки можна зустріти на наших дорогах. АвтоОбоз зібрав добірку найцікавіших раритетів.

Suzuki S-Presso. – один з найдешевших кросоверів. Suzuki

Бум на кросовери не вщухає вже багато років. Ми вирішили з'ясувати, скільки коштує вхідний квиток у цей клас і підготували добірку найдоступніших кросоверів сучасності.