Lamborghini за 15 млн. грн і авто Зеленського – ТОП тижня

Унікальний Lamborghini в Рівному, іржава гаражна знахідка віком 40 років, автомобілі-близнюки в Україні та старий ЗАЗ, який завели через 10 років – найбільш важливе та незвичайне від AutoOboz.

Міністерство внутрішніх справ України зареєструвало в Рівному рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Як повідомляється на сторінці МВС у Facebook, вартість автомобіля складає майже 15 мільйонів гривень (більше 550 тисяч доларів).

Власник нового кросовера Subaru XV забув вчасно замінити оливу на своєму автомобілі. Отямився він лише в той момент, коли на одометрі машини було вже 36 315 км.

Новому Subaru забули вчасно поміняти оливу. Скріншот відео

В американському штаті Пенсільванія фахівці з пошуку та подальшого продажу класичних авто з компанії LBI Limited виявили гараж, в якому протягом 40 років стояли 5 Alfa Romeo.

Кілька Alfa Romeo після 40-річного простою вирушать у продаж. Фото: carakoom.com

В Україні виставили на продаж ексклюзивний Chevrolet Silverado 2005 року. Стверджується, що це саме той пікап, який брав участь в зйомках серіалу "Слуга народу".

Chevrolet Silverado на зйомках "Слуги народу" autopark.ua

На дорогах Вінниці сфотографували яскравий автомобільний тандем двох однакових машин. Загальна вартість поміченого кортежу – понад 14 млн. грн.

Власник ЗАЗ 966 вирішив "оживити" свою машину через 10 років. Весь цей час старий Запорожець стояв на вулиці та іржавів. Прийшов час перевірити, чи заведеться ця машина.

Іржавий ЗАЗ-966 спробували завести через 10 років. Скріншот відео Flexiny

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