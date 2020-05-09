Курйозна Лада і занедбані BMW з Mercedes — ТОП тижня

Занедбані BMW, непристойна Лада, покращення безпеки електромобілів та навіть 90-річна зірка Інстаграму з України – новини тижня від AutoOboz.

З'явилися фото кинутих і покритих пилом трьох представників "великої німецької трійки" – Mercedes S-Class, BMW 7-Series і Audi A8 L. Автомобілі було знято на розбірці поруч один з одним в Індії.

Покинуті Audi та BMW Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

АвтоВАЗ запатентував назву для нової моделі Лада. Зареєстроване ім'я звучить дуже дивно, неоднозначно і навіть непристойно. Залишається тільки гадати, який автомобіль з'явиться з такою назвою.

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Наприкінці березня компанія BYD відрапортувала про те, що створила для електромобілів надміцну батарею. Тепер подібний акумулятор створив ще один китайський автовиробник – стартап Aiways.

У 90-річної мешканки Закарпаття нещодавно з'явився аккаунт у соцмережі Instagram. У ньому вона публікує різні відео зі свого повсякденного життя, одним з яких став ролик з заїздом на спорткарі полем.

90-річна українка на Ford Mustang скріншот відео

У Мережі давно ходили чутки про те, що Suzuki Jimny повинен отримати п'ятидверну версію (даний автомобіль завжди випускався тільки в трьохдверному кузові). І ось нещодавно з'явилися фото такої новинки.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Любительський тюнінг спочатку з'явився як можливість покращити автомобіль. Але власник цього ВАЗ-2108 просто упустив момент, коли все вийшло з-під контролю.

Дивний тюнінг ВАЗ-2108 carakoom.com

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