Кращі автомобілі та проблеми Лада — ТОП новин тижня

Автомобіль року в Україні-2020, проблеми зі звільненнями на АвтоВАЗі, зупинка виробництва улюбленого для українців електрокара і багато іншого – новини тижня від AutoOboz.

Члени професійного журі спільно з українцями, які брали участь у голосуванні, обрали Кращі автомобілі року. Крім переможців в основних категоріях, були названі лідери в окремих номінаціях.

В цьому році в конкурсі взяли участь 25 претендентів різних класів і категорій

За останні 10 років кількість співробітників російської компанії АвтоВАЗ, яка відповідає за виробництво автомобілів Лада, зменшилася у кілька разів! Варто зазначити, що працівники продовжують масово покидати підприємство. Що сталося? OBOZREVATEL розбирався, що з цього приводу думають росіяни.

Новини Електричний кросовер VW виїхав на дороги під виглядом Opel

Давно не секрет, що українські автомобілісти люблять електрокари. Якщо ви не знали, найпопулярніший новий EV в Україні – дорогий кросовер Jaguar I-Pace. Але наступного тижня його виробництво зупинять, навіть незважаючи на зростаючий попит у всьому світі.

Кросовер Jaguar I-Pace – найбільш продаваний новий електромобіль в Україні jaguar.com

Чудеса: американець зі штату Флорида довів, що 107 років – гідний вік для керування автомобілем. Незважаючи на те, що з цим все ж можна посперечатися, виглядає Джо Ньюман добре. Його Mercedes – також!

107-річний водій Mercedes wfla.com

Здається, посунути Renault Duster на вершині сегменту компактних кросоверів може тільки ще один Renault. Власне, бюджетний Дастер отримав новий стильний кузов і вже готовий (ну майже) підкорити європейський ринок!

У Росії фанати УАЗа з нетерпінням чекають на суперника Toyota Land Cruiser Prado, якого їм вже пообіцяли в компанії. Новий позашляховик, схоже, скопіює дизайн японської легенди, а ось якість залишиться російською.

Новий УАЗ Патріот з дизайном Toyota виглядає несподівано rg.ru

Незважаючи на любов українців до дорогих автомобілів, знаменитого Bugatti Veyron у нас ще жодного разу не бачили. Схоже, щось змінилося! Хоча ситуація неоднозначна ...

Новини Hyundai дивує ефектним електромобілем

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