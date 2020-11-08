Колекція ретро за $ 44 млн, авто за ціною iPhone 12, конкуренти Land Cruiser: дайджест тижні

Колекція авто за $44 млн, автомобілі за ціною iPhone 12, конкуренти для Land Cruiser та інші новини тижня в дайджесті АвтоОБОЗ.

Великий інтерес викликало повідомлення від одного з топ менеджерів Hyundai, що в компанії розглядають можливість вивести на ринок конкурента знаменитому Toyota Land Cruiser. Причому, раніше про подібну машину натякали і в спорідненої компанії Kia.

Рендер рамного всюдихода Hyundai carsguide.com.au

У США можна зробити практично будь-який злочин, але при наявності хорошого адвоката піти від відповідальності або мінімізувати втрати. Але якщо ви вирішили ухилитися від сплати податків, пощади не чекайте, у вас відберуть все! Так і сталося з Наджіб Каном, який довгий час будував свою інвестиційну піраміду, паралельно збираючи рідкісні антикварні і екзотичних автомобілі. У підсумку вся його колекція з 240 машин, аксесуарів та обладнання пішла з молотка за рекордну суму.

Колекція Наджиба Кана пішла з молотка за $ 44,4 млн rmsothebys.com

В Україні чотири з п'яти придбаних автомобілів відносяться до категорії б/у. АвтоОбоз підготував огляд автомобілів, які краще не купувати, щоб не втратити свої гроші.

Любителі автомобільної екзотики на минулому тижні могли познайомитися з багатьма непересічними проектами сучасних майстрів, але в АвтоОбоз не забувають про цікаві спорткари недалекого минулого.

Mitsuoka Orochi drivetribe.imgix.net

Нещодавно компанія Apple презентувала iPhone 12, а ми в свою чергу спробували знайти автомобілі, які можна придбати в Україні за ціною цього смартфона.

Ну і, звичайно ж, як без статистики, адже українці в жовтні встановили черговий рекорд. Ні, не за кількістю хворих на COVID-19, а за кількістю придбаних нових автомобілів. У всякому разі, так стверджує Асоціація "Укравтопром".