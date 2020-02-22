Китайська Tesla, труднощі з ГБО і крутий Lanos — ТОП тижня

Амбіційний китайський електромобіль, труднощі з реєстрацією ГБО, найкрутіший Lanos і проблеми АвтоВАЗу (знову) плюс найнадійніші кросовери – кращі новини тижня від AutoOboz.

Китайська компанія SAIC, що співпрацює з Volkswagen, створила цікавий електромобіль. За розмірами машина близька до Skoda Octavia, але головна фішка – заявлений запас ходу більше 600 км! Цікаво, ця модель дійсно зможе подолати таку відстань на одній зарядці?..

Новий електромобіль Roewe Ei6 від SAIC голосно заявив про себе roewe.com.cn

Процедура сертифікації автомобіля з ГБО в Україні ускладнилася і подорожчала. При цьому, нововведення стосуються і тих машин, на яких спеціальне обладнання встановлено давно. Подробиці - в нашому матеріалі.

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Suzuki показала компактний бюджетний кросовер, який готовий запропонувати посадочні місця для сімох пасажирів! Яскравий дизайн і привабливий цінник – головні переваги моделі.

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Daewoo Lanos – популярний в Україні недорогий автомобіль. Але це не заважає конкретному екземпляру хизуватися крутими реєстраційними номерами. Схоже, ці таблички обійшлися власникові набагато дорожче, ніж його машина...

Lanos з номерами 0001 instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

АвтоВАЗ знову прогримів новинами про якість автомобілів Лада. Справа в тому, що в компанії відмовилися перевіряти надійність нових машин на спеціальному випробувальному полігоні. Замість цього контролювати стан автомобілів будуть за допомогою лежачих поліцейських.

А ще ВАЗ відзначився у Великобританії. Місцеві експерти назвали автомобілі Лада вимираючим видом. Здивовані?

Lada Riva autocar.co.uk

Авторитетне агентство J.D.Power склало список 30 сучасних кросоверів, пікапів і позашляховиків, які ламаються рідше за все. Дуже вчасно, з огляду на зростаючу популярність сегменту SUV.

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