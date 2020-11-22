Готуємося до зими, дешеві електрокари з Китаю і гібридний Ford: дайджест тижня

Готуємося до зими, дешеві електрокари з Китаю, гібридний Ford та інші новини в дайджесті АвтоОбозу.

Британці з CarW вирішили з'ясувати, яке авто виявиться швидшим – бензинове, дизельне або плагін-гібридне. Для цього вони провели тести на треку трьох автомобілів преміум-класу. Результати тестів виявилися несподіваними.

Порівняльний тест автомобілів із різними типами силових агрегатів carwow.co.uk

Одразу два матеріали, присвячені зимовій гумі, викликали читацький інтерес. Перший був присвячений питанню своєчасної зміни гуми. Другий – найбільш частим і серйозним помилкам, яких припускаються під час "перевзування" автомобіля на зиму.

До сезонної заміни шин потрібно поставитися уважно, адже це запорука безпеки newspress.co.uk

Компанія Ford приступила до випуску нового кросовера – Kuga Hybrid. Особливістю новинки стала висока автономність ходу – 1000 км, а також невелика витрата палива – у змішаному циклі він становить 5,4 л/100 км.

Ford Kuga Hybrid media.ford.com

Ринок електромобілів в Україні, як і попит, зростає. За п'ять років на дорогах з'явилося близько 25 тис. електрокарів, але покупці хочуть ще. У черговому огляді АвтоОбозу – електромобілі з КНР, які можна придбати приватно або через посередників.