Фарбуємо в білий колір, міняємо права і малюємо "Москвич-2140": дайджест тижні

У Туркменістані вирішили перефарбувати всі авто в білий колір, "Паспортний сервіс" почав видавати водійські посвідчення, а талановитий український дизайнер показав проект "Москвича-2140" – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

У Туркменістані вирішили перефарбувати всі авто в білий колір autonews.com

Великий резонанс викликала новина з Туркменістану, де влада вирішила перефарбувати всі автомобілі в білий колір. Відзначається, що, заборона поширюється навіть на ті темні деталі, встановлення яких передбачене в такому вигляді заводом-виробником.

MOSKVICH-2140 concept 2020 facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Український дизайнер Роман Прядько показав, як міг би виглядати радянський "Москвич-2140", якби він випускався сьогодні. Художник зберіг характерний ретро-вигляд автомобіля, але при цьому додав багато сучасних рис.

Skoda Kodiaq skoda-storyboard.com

Для патрульної поліції України закупили кросовери Skoda Kodiaq. Всього таких машин чотири, вони будуть використовуватися так званим фантомними (прихованими) патрулями.

"Паспортний сервіс" в Києві почав обмінювати і видавати водійські посвідчення skoda-storyboard.com

У центрі "Паспортний сервіс" в Києві проводиться пілотний проект в сфері обміну та видачі посвідчення водія. АвтоОбоз з'ясував, у скільки обійдеться ця послуга і які документи потрібно мати з собою.

Lanos – один з улюблених автомобілів українців infocar.ua

Lanos – колись найбільш популярна нова машина в Україні. Але і сьогодні старі екземпляри користуються попитом на вторинному ринку. АвтоОбоз розбирався, в якому стані і за якою ціною можна придбати україно-корейський бестселер.