Фарбуємо в білий колір, міняємо права і малюємо "Москвич-2140": дайджест тижні

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Дайджест
2,7 т.
Фарбуємо в білий колір, міняємо права і малюємо 'Москвич-2140': дайджест тижні

У Туркменістані вирішили перефарбувати всі авто в білий колір, "Паспортний сервіс" почав видавати водійські посвідчення, а талановитий український дизайнер показав проект "Москвича-2140" – огляд найбільш популярних автомобільних новин тижня.

У Туркменістані вирішили перефарбувати всі авто в білий колір

Великий резонанс викликала новина з Туркменістану, де влада вирішила перефарбувати всі автомобілі в білий колір. Відзначається, що, заборона поширюється навіть на ті темні деталі, встановлення яких передбачене в такому вигляді заводом-виробником.

MOSKVICH-2140 concept 2020

Український дизайнер Роман Прядько показав, як міг би виглядати радянський "Москвич-2140", якби він випускався сьогодні. Художник зберіг характерний ретро-вигляд автомобіля, але при цьому додав багато сучасних рис.

Skoda Kodiaq

Для патрульної поліції України закупили кросовери Skoda Kodiaq. Всього таких машин чотири, вони будуть використовуватися так званим фантомними (прихованими) патрулями.

"Паспортний сервіс" в Києві почав обмінювати і видавати водійські посвідчення

У центрі "Паспортний сервіс" в Києві проводиться пілотний проект в сфері обміну та видачі посвідчення водія. АвтоОбоз з'ясував, у скільки обійдеться ця послуга і які документи потрібно мати з собою.

Lanos – один з улюблених автомобілів українців

Lanos – колись найбільш популярна нова машина в Україні. Але і сьогодні старі екземпляри користуються попитом на вторинному ринку. АвтоОбоз розбирався, в якому стані і за якою ціною можна придбати україно-корейський бестселер.

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