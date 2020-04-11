ДВС замість електромотора і Rolls-Royce в райцентрі — головне за тиждень
Інновації Mazda, найдивніший Гелендваген, ДТП на новій BMW відразу після покупки і безліч інших цікавих автомобілів – все найважливіше за тиждень від AutoOboz.
Однією з головних проблем будь-якого електромобіля є велика і важка батарея. Але, чим більшим є блок, тим вищий запас ходу. Mazda пропонує відмовитись від великої батареї на користь компактного роторного ДВС, що буде виконувати функції генератора електроенергії.
Дизайнер задумав творчий проєкт по створенню маленького Mercedes G-class. Напевно компактна версія знаменитого німецького позашляховика зробила б модель ще популярнішою. Проте в якийсь момент 3D-проєкт почав нагадувати Лада Нива.
Незвичайне ДТП сталося в Балтіморі, штат Меріленд. Американець забрав свою нову БМВ у дилера і вже через якийсь час його протаранив кросовер (в лівий бік). Від удару водій "п'ятірки" не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в стовп.
Британські дилери Skoda зіткнулися з проблемою – всі екземпляри електромобіля Citigo-e iV, призначені для місцевого ринку, розпродані. Тому в британському представництві компанії вирішили зупинити продажі автомобіля, замовлення на нього більше не приймають.
Російський седан Lada Priora не випускається вже майже як 2 роки, проте, в продажу з'явився саме такий автомобіль. Він абсолютно новий та не має пробігу.
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Rolls-Royce Cullinan є найдорожчим серійним позашляховиком у світі, і побачити такий автомобіль можна лише в містах, що мають статус великого фінансового центру. Однак, бувають і винятки.
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