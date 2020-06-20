Дороге розмитнення і парковка Богдана поперек дороги – ТОП тижня

Цього тижня відзначилися Андрій Богдан і розмитнення Lamborghini за $160 000

Дороге розмитнення, парковка Богдана поперек дороги, ДТП на хорошій дорозі та найдешевший кросовер Hyundai – цікаве і важливе за тиждень від AutoOboz.

Згідно з новим проєктом постанови МВС України, покупцям вживаних авто потрібно буде надати додатковий документ при реєстрації, який обійдеться в додаткову плату.

ЧИТАЙТЕ: Майже КДБ: стару машину спецслужб виставили на продаж

На прикордонному пункті пропуску у Львівській області сфотографували рідкісний Lamborghini Aventador SVJ. Всього в світі існує 800 таких авто. Суперкар обійшовся власникові у $660 000, з яких близько $500 000 – вартість машини.

Lamborghini Aventador SVJ за $500 000 помітили у Львівській області (coolcarsofua.club)

У Києві помітили чергового героя парковки. Причому ним виявився досить відомий політик – Андрій Богдан – колишній глава Офісу президента Володимира Зеленського.

Нова Toyota Supra A90 не так давно надійшла в продаж у США за ціною близько $50 000. Але потенційний покупець вже розбив машину після того, як вирішив перевірити новинку на дорозі.

Задньопривідний спорткар Тойота Супра отримав серйозні пошкодження (thedrive.com)

Нещодавно на eBay за чималі 100 000 доларів продали мотоцикл 1977 року випуску. На вигляд це цілком звичайний байк, однак серед колекціонерів і фанатів його називають "Ferrari серед мотоциклів".

Мотоцикл MV Agusta 850SS (eBay)

Hyundai Venue є найдешевшим кросовером бренду за ціною від $17 000. Тепер автомобіль отримав стильне оновлення дизайну. Така модель називається Hyundai Venue Flux.

Hyundai Venue показали в стильному виконанні (hyundai.com)

ЧИТАЙТЕ: Кросовер Bentley Bentayga 2021 показали всередині і зовні