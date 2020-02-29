Дизель проти електромобіля, дивний УАЗ та смішні Лада — головне за тиждень

Несподівана інформація про електромобілі, новий бюджетний Volkswagen та цілий виводок найдивніших у світі автомобілів Лада – все найцікавіше та кумедне за тиждень в добірці від AutoOboz.

Ви могли подумати, що зарядка електромобіля набагато дешевша за заправку машини бензином або дизелем. Насправді, це не так. Адже використання швидкісних зарядних терміналів може виявитися недешевим задоволенням.

Audi e-tron проти дизельної Audi Q7

Дев'ятка від АвтоВАЗу свого часу була дуже популярним автомобілем. Але ми знайшли найбільш несподівану модифікацію моделі ВАЗ-21099 з повним приводом!

І ще одна дев'ятка. На цей раз – із дивовижною підвіскою, яка робить машину унікальною. Пневмо-Ладу знайшли в Туреччині.

Унікальний ВАЗ-2109 з Туреччини скріншот з відео

Новий бюджетний автомобіль VW виявився зовсім не тією машиною, на яку всі чекали. Проте, новинка – потенційний бестселер. Ми знаємо про нього все.

Нудьгували за Лада Нива? Ось вам найнесподіваніший екземпляр! При цьому б/у позашляховик оцінили набагато дорожче за новий автомобіль... Чому?

Ця б/у Лада Нива виглядає дивно carakoom.com

Skoda вступила в еру електрифікації. При цьому перший чеський EV виявився дуже популярним. Бюджетний електромобіль буквально підірвав ринок.

Skoda Citigo e iV skoda-auto.cz

Недороблений УАЗ – приблизно так можна назвати новий Патріот, поява якого постійно відкладається. Але ми знаємо, як він виглядатиме. При цьому УАЗ вирішив змагатися з Toyota Land Cruiser Prado...

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