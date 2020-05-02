Дивні Лади та дивовижний Citroen – головне за тиждень

Дорога нова Лада і ще дорожчий старий ВАЗ, незвичайні Skoda з Citroen підвищеної прохідності та навіть рідкісна дизельна Волга для Європи – найважливіші новини від AuroOboz.

Навіть такий старий автомобіль, як ВАЗ-2105 може коштувати нечувані гроші. За умови, звісно, що він якимось чином суттєво відрізняється від звичайних аналогів, якими наповнений ринок.

Lada 2105 VFTS mobile.de

Седан підвищеної прохідності Renault Logan Stepway (є і такий) отримав нового суперника – Citroen C3L. Отже, сегмент високих бюджетних седанів для поганих доріг зростає.

Новий Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Наприкінці минулого року Skoda презентувала нове покоління Octaiva. Відповідно до традиції, тепер у цієї моделі повинна з'явитися спеціальна версія – позашляховий універсал із приставкою Scout у назві.

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Бюджетний гетчбек Lada XRAY Cross, який виробник чомусь називає кросовером, отримав нову спецверсію і вже надійшов у продаж за неймовірно високою ціною.

Нова Лада за мільйон lada.ru

На одному із сайтів оголошень виставили на торги радянську Волгу, але в досить рідкісному експортному варіанті. Даний екземпляр універсалу ГАЗ-24-77 був виготовлений у 1979 році. Автомобіль укомплектований турбодизелем Peugeot від моделі 504.

Експортний універсал ГАЗ-24-77 Волга, рекламний буклет бельгійського дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Компанія Tesla веде активну роботу над батареєю, яка буде якіснішою, дешевшою та більш ресурсною за сучасні аналоги. Нещодавно виробник запатентував технологію, яка наближає його до появи такого акумулятору.

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