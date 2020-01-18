Дивні Лади і дешеві Renault: головні новини тижня

Найкрутіша Toyota, яку тільки можна купити, дешеві Renault, які ще не продаються, і дивні Лади, які... Загалом, це головні автомобільні новини тижня.

OBOZREVATEL зібрав найбільш популярні матеріали в одній збірці. Чим жив автомобільний світ протягом цього тижня?

Toyota Century від TOM'S виглядає стримано і трохи агресивно response.jp

Якщо ви думали, що Toyota Land Cruiser – найбільш статусний автомобіль японського бренду, то ось вам інша машина! Цей величезний седан коштує $ 250 000...

На ринку б/у авто можна знайти багато цікавих пропозицій. А іноді там попадається Лада ... Проте, як виглядає Пріора за 600 євро?

Новини Найзагадковіший електромобіль оцінили в 545 тисяч доларів

Якщо Renault Duster здається занадто дорогим, французький бренд готує новий бюджетний кросовер. Фотошпигуни вже піймали машину на дорогах загального користування.

Таврія для дрег-рейсингу Drive2.ru

ЗАЗ Таврія вже не виробляють, але окремі екземпляри продовжують дивувати оточуючих. Деяких вони навіть лякають! У мережі знайшли найбожевільніший екземпляр.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Hyundai в преміальному сегменті – в цьому немає нічого нового. Але, здається, тільки зараз німецьким брендам варто всерйоз переживати. Демонструємо Genesis GV80 – суперника кращих кросоверів Audi, BMW і Mercedes.

Duster, як під брендом Renault, так і Dacia, – дуже популярний бюджетний кросовер, який багато хто може собі дозволити. З'явилася нова модифікація з заводським ГБО, яка допоможе заощадити ще більше.

Лада Нива з протитуманними фарами (як на фото) коштує 9 200 євро – на 1 100 дорожче за стандартну версію! lada.ru

Якщо ви все пропустили, то Лада Нива оновилася. Власне, зачепитися тут нема за що, але це, втім, не завадило АвтоВАЗу назвати сміливу ціну. Ми розібралися, за що беруть такі гроші.

Новини Як виглядає перший в історії автомобіль з переднім бампером

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