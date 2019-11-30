Дивна Лада Нива і проблеми з автокріслами: найпопулярніші новини тижня

Останні кілька днів принесли помітне пожвавлення в автомобільний світ: пікап Tesla Cybertruck, вже майже вічні проблеми закону про автокрісла і навіть Skoda Octavia 2020.
OBOZREVATEL нагадує про найцікавіші новини, які порадували, здивували і навіть викликали замішання у багатьох українців.
Скільки коштує нова Шкода Октавія? Ця інформація більше не є секретом. Крім того, відома вартість моделі в максимальній комплектації з усіма опціями.
Нова Skoda Octavia 2020 розкрила свої ціни
skoda-auto.com
Багато хто чекав появи нової Лада Нива, проте АвтоВАЗ зумів здивувати дизайном новинки... Можна сказати, що з 1977 року позашляховик зазнав "обережних" змін.
Закон про автокрісла вже вступив в силу, але як і раніше нічого не зрозуміло. Розбираємося в усіх проблемах і з'ясовуємо, як уникнути штрафів.
Дитяче автокрісло – річ хороша, тільки за що штрафують – неясно
Новий китайський седан складе конкуренцію Toyota Camry і Mazda 6. У цьому йому допоможуть стильний дизайн, розкішний салон і приваблива ціна.
Новий седан GAC за свою демократичну ціну обзавівся статусними суперниками
pcauto.com.cn
Дізнатися це хотіли всі – на українських АЗС перевірили якість хот-догів і кави. Результати дослідження приємно здивували !
Електромобіль Tesla Cybertruck настільки популярний, що збирає замовлення навіть з України! Першим покупцем став колишній чиновник.
Електромобіль Tesla Cybertruck 2022 встиг навести шорох і в Україні
tesla.com
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