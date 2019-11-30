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30 листопада • оновлено в 11:20
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Дивна Лада Нива і проблеми з автокріслами: найпопулярніші новини тижня

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Останні кілька днів принесли помітне пожвавлення в автомобільний світ: пікап Tesla Cybertruck, вже майже вічні проблеми закону про автокрісла і навіть Skoda Octavia 2020.

OBOZREVATEL нагадує про найцікавіші новини, які порадували, здивували і навіть викликали замішання у багатьох українців.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини Законодавство діти електромобілі Tesla Skoda Lada GAC ВАЗ Лада
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему ничего не сказано о новинках украинского автопрома?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Пигин Макс, "секретная" информация.
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