Дешеві вживані авто з Німеччини та заможні порушники ПДР – ТОП тижня

Дешеві вживані авто з Німеччини, заможні порушники ПДР у Києві, дуже дешева Tesla і боротьба з беззаконням на дорогах – головне за тиждень від AutoOboz.

Журналісти відвідали в Німеччині один з майданчиків з продажу дуже дешевих авто і зробили невеликий огляд старих машин за ціною від 190 до 699 євро.

На даний момент кросовер Tesla Model Y є найбільш популярним електромобілем компанії. Але в Тесла вирішили розширити авдиторію. Тепер автомобіль можна забрати всього за $4500..

Популярний кросовер Tesla Model Y можна забрати за $4500. Фото: electrek.co

Біля столичного аеропорту "Жуляни" сфотографували два найдорожчих позашляховика в світі – кросовери Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan.

Bentley Bentayga і Rolls-Royce Cullinan в одному кадрі. Фото: vehicles.exclusive

На відео показали, як в центрі Києва кортеж з двох преміальних автомобілів – Mercedes G-class і Toyota Land Cruiser 200 – порушує ПДР і проїжджає зустрічною смугою прямо перед авто поліції.

Введення системи автофіксації порушень ПДР в Україні сподобалося не всім автомобілістам. Багато хто відразу ж стали ховати і маскувати номери своїх машин.

Ось так автомобіліст приховав номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Україні стартувало профілактичне відпрацювання поліцейськими патрулями автомобільних доріг "Безпечне шосе". В операції буде задіяно 400 екіпажів.