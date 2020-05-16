Дешеві вживані авто, найкраща машина СРСР і штрафи по-новому — головне за тиждень

Стас Сіділєв дайджест 07:47, 16.05.2020 Оновлено: 07:59, 16.05.2020

Безліч дешевих б/у авто, найкращий електромобіль у світі, штрафи по-новому та навіть найкрутіший автомобіль СРСР – неймовірні машини і швидкісні новини тижня від AutoOboz.

Німеччина є однією з тих країн, де б/у авто коштують дуже дешево. Причому деякі машини віддають за сущі копійки. Наприклад, при бажанні можна навіть знайти авто за ... 50 євро.

Ford Mondeo 1996 р.в.
mobile.de

Фахівці назвали кращі б/у авто вартістю до 4000 доларів. Головними критеріями були надійність, практичність, вартість обслуговування і, власне, доступність.

Peugeot 107
peugeot.com

Новий китайський електромобіль BYD Han EV готується до продажу в Китаї. Виробник вже анонсував вихід моделі в Європі. Новинка отримала революційну "невбивану" батарею.

Новий BYD Han EV з крутою батареєю
byd.com

Тепер штрафи за порушення ПДР в Україні будемо платити по-новому. Спеціальні бали, якими можна було "розрахуватися" за порушення, скасовані – платити доведеться відразу.

ЧИТАЙТЕ: Голодна дієта: чому не можна їздити "на лампочці"

В СРСР у населення не було великого вибору на автомобільному ринку. Умільці створювали дивовижні транспортні засоби з тих машин, які стояли в гаражі. Але найцікавіший екземпляр під назвою "Салют" з'явився до 1980 року в Донецьку.

Найдовша машина в світі – "Американська мрія" – буде відновлена після кількох років забуття. Автомобіль офіційно визнаний найдовшою машиною в світі, про що є відповідний запис у Книзі рекордів Гіннесу. Довжина авто перевищує 30 м.

Найдовший у світі автомобіль сягає в довжину 100 футів (30 м)
motor1.com

ЧИТАЙТЕ: Покинуті в пустелі автомобілі продають за безцінь

Коментувати
Авто дайджест

Дивіться також

Є озеро та парк: журналісти знайшли у голови СБУ особняк під Києвом

"Люди хотіли, люди отримали": Притула пригадав скандали "слуг" із собаками та повіями

Офіційний "смотрящий" від Офісу президента: Баум розповів, що тільки він може побудувати Нью-Васюки

"За диваном відсидишся?" Соколова нецензурно звернулася до Усика

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском