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16 травня • оновлено в 17:02
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Дешеві вживані авто, найкраща машина СРСР і штрафи по-новому — головне за тиждень

14.9т
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Безліч дешевих б/у авто, найкращий електромобіль у світі, штрафи по-новому та навіть найкрутіший автомобіль СРСР – неймовірні машини і швидкісні новини тижня від AutoOboz.

Німеччина є однією з тих країн, де б/у авто коштують дуже дешево. Причому деякі машини віддають за сущі копійки. Наприклад, при бажанні можна навіть знайти авто за ... 50 євро.

Ford Mondeo 1996 р.в.

Ford Mondeo 1996 р.в.

mobile.de

Фахівці назвали кращі б/у авто вартістю до 4000 доларів. Головними критеріями були надійність, практичність, вартість обслуговування і, власне, доступність.

Peugeot 107

Peugeot 107

peugeot.com

Новий китайський електромобіль BYD Han EV готується до продажу в Китаї. Виробник вже анонсував вихід моделі в Європі. Новинка отримала революційну "невбивану" батарею.

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

Тепер штрафи за порушення ПДР в Україні будемо платити по-новому. Спеціальні бали, якими можна було "розрахуватися" за порушення, скасовані – платити доведеться відразу.

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В СРСР у населення не було великого вибору на автомобільному ринку. Умільці створювали дивовижні транспортні засоби з тих машин, які стояли в гаражі. Але найцікавіший екземпляр під назвою "Салют" з'явився до 1980 року в Донецьку.

Найдовша машина в світі – "Американська мрія" – буде відновлена після кількох років забуття. Автомобіль офіційно визнаний найдовшою машиною в світі, про що є відповідний запис у Книзі рекордів Гіннесу. Довжина авто перевищує 30 м.

Найдовший у світі автомобіль сягає в довжину 100 футів (30 м)

Найдовший у світі автомобіль сягає в довжину 100 футів (30 м)

motor1.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
китайський автомобіль суперкар СРСР бюджетний автомобіль порушення штрафы ПДР купівля авто ретро б/к автомобіль електромобілі нові авто авто
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