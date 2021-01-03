BMW з мінімальним пробігом, викрадення року та вантажівка "Україна": найкраще за тиждень

У Німеччині у продажі 35-річний BMW з пробігом 428 км, у США викрали Tesla зі скрипкою Аматі, а в Україні побудували всюдихід "Україна" – дайджест найбільш читаних новин минулого тижня

На продаж у Німеччині виставили BMW 635 CSi 1985 року випуску. Унікальність лота полягала у тому, що на одометрі машини – всього 428 км. Тож не дивно, що автомобіль був проданий за значну суму.

BMW 635 CSi 1985 року autowp.com

Викраденням року називають зникнення у Лос-Анджелесі електрокара Tesla. Сам факт крадіжки авто навряд чи став би предметом обговорення, якби у салоні машини безтурботний власник не залишив скрипку Аматі, вартість якої обчислюється шестизначною цифрою.

Викраденням року називають викрадення у Лос-Анджелесі електрокара Tesla зі скрипкою Аматі у салоні obozrevatel.com

Ще однією цікавою новиною став відеосюжет про двох українських умільців із міста Збараж на Тернопільщині, які побудували позашляховик на базі ГАЗ-66. Машину назвали "Україна", а на створення всюдихода пішло 3 роки та майже 25 тисяч доларів.

Саморобна вантажівка "Україна" з Тернопільської області Скриншот відео

Українські фахівці з автомобільної світлотехніки опублікували відео, у якому показали, як можна вирішити одну з найпоширеніших проблем – слабке світло заднього ходу. Замінивши звичайні лампи на LED, якість освітлення можна поліпшити у 4 рази.

Замінивши звичайні лампи на LED, якість освітлення можна поліпшити вчетверо obozrevatel.com

Карантинні обмеження та соціальне дистанціювання викликали справжній бум на ринку будинків на колесах. У деяких виробників портфель замовлень розписаний на багато місяців. Наприклад, в американської компанії Outside Van черга за моделлю Elevate вартістю у $290 тисяч досягає 9 місяців.

Кемпер Outside Van Elevate коштує мінімум $290 тисяч outsidevan.com

Алкоголь та керування автомобілем – несумісні! Авто Обоз нагадує – будьте відповідальні та не сідайте за кермо після бурхливо проведених вихідних. А щоб розуміти, як довго зберігається в організмі алкоголь, ми підготували спеціальну таблицю, що враховує вагу людини та вміст алкоголю.

Авто Обоз нагадує – будьте відповідальні та не сідайте за кермо після бурхливо проведених вихідних obozrevatel.com

Новий 2021 рік принесе багато цікавих новинок та презентацій. Про найбільш значущі та важливі з них читайте у нашому огляді.